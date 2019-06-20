Полузащитник сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко подписал новый контракт с командой. Соглашение рассчитано на пять лет. Официально о сделке должно быть объявлено уже сегодня, 20 июня, передает Чемпионат со ссылкой на собственные источники.

22-летний украинец часто выходит играть на позиции левого защитника, где составляет конкуренцию за место в стартовом составе команды Бенжамену Менди. Тренеры "горожан" не скрывают, что очень довольны игрой экс-футболиста Шахтера.

В завершившемся сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне 29 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч и 5 результативных передач. Всего в составе Манчестер Сити он сыграл 37 матчей во внутренних английских турнирах, и во всех этих играх "горожане" одержали победы.

Ранее "Страна" сообщала, что Зинченко после победы на сербами поцеловал журналистку. Оказалось, это его девушка.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!