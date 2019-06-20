Полузащитник сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко подписал новый контракт с командой. Соглашение рассчитано на пять лет. Официально о сделке должно быть объявлено уже сегодня, 20 июня, передает Чемпионат со ссылкой на собственные источники.

22-летний украинец часто выходит играть на позиции левого защитника, где составляет конкуренцию за место в стартовом составе команды Бенжамену Менди. Тренеры "горожан" не скрывают, что очень довольны игрой экс-футболиста Шахтера.

В завершившемся сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне 29 матчей. На счету футболиста 1 забитый мяч и 5 результативных передач. Всего в составе Манчестер Сити он сыграл 37 матчей во внутренних английских турнирах, и во всех этих играх "горожане" одержали победы.

Ранее "Страна" сообщала, что Зинченко после победы на сербами поцеловал журналистку. Оказалось, это его девушка.