Полицейские одесской области при отработке территории в селе Ивановке провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка, где было обнаружено тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Сотрудники полиции достали тело ребенка из выгребной ямы. После чего тело девочки будет направлено на судмедэкспертизу. Основного подозреваемого в среду, 19 июня, доставили в отделение полиции для допроса. Известно, что в доме, где полицейские провели обыски и обнаружили тело, жили двое братьев. Один из них, 22-летний Николай Тарасов (по другим данным Максим - прим. ред), стал главным подозреваемым и сознался в убийстве.

Известно, что Дарью Лукьяненко нашли в доме, рядом с которым девочка пропала, сюда полицейских привела служебная собака. Дом обыскивали трижды. Последний раз правоохранители пришли после того, как соседи указали, что один из братьев и раньше "засматривался на детей". 19 июня у забора нашли принадлежавшие Дарье сандалии, а затем нашли и тело девочки - в выгребной яме дворового туалета.

В полиции отметили, что когда сотрудники начали обыскивать двор подозреваемого, тот начал вести себя очень нервно. Оперативники, заметив такое поведение, начали его подробно расспрашивать. В результате он сам показал выгребную яму, в которой и находилась пропавшая девочка. На ее трупе были обнаружены признаки насильственной смерти. Яма находилась напротив дома подозреваемого.

Позже появилось подтверждение, что тело принадлежит именно пропавшей 13 июня девочке. Ее опознали родители.

Ранее появились фото с места жестокого убийства 11-летней Даши под Одессой.

Напомним, в полиции считают, что убийство 11-летней Даши Лукьяненко скрывали.