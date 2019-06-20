20 июня в Свято-Владимирском патриаршем соборе Киева проходит поместный собор УПЦ КП, который почетный глава ПЦУ Филарет решил созвать для восстановления Киевского патриархата.

В ПЦУ ранее заявили что "поместный собор" является неуставным и будет иметь канонические и юридические последствия, а также что Филарет сам созвал объединительный собор и голосовал за его решение, поэтому то, что он через несколько месяцев передумал, не может служить причиной для его отмены. В противовес Филарету ПЦУ решила в этот же день провести свой форум, чтобы не допустить епископат ПЦУ на мероприятие Филарета.

Патриархат Филарет вошел в открытое противостояние с главой новосозданной Православной церкви Украины под руководством Епифания еще весной. Свою позицию он пояснил тем, что не принимает Томос в том виде, в котором его дал вселенский патриарх Варфоломей. Филарет заявил, что не отказывается от идеи воссоздать УПЦ КП, а его борьба за независимость церкви в глазах ПЦУ превратилась в борьбу против самого Томоса. В то время, как Филарет открыто обвинил главу ПЦУ Епифания и Петра Порошенко в том, что они его обманули, экс-президент Петр Порошенко в интервью заявляет, что конфликт сделает ПЦУ только сильнее. Подробнее о конфликте между ПЦУ и Филаретом читайте здесь.

"Страна" ведет онлайн с сегодняшнего церковного собора.

13:20 Тем временем под Свято-Владимирским собором собрались журналисты. Они ждут результатов встречи священнослужителей. Ожидается, что на Соборе примут решение о том, что не поддерживают и не признают Томос и возрождают КП.

12:57 Несколько священником выступали на русском языке. Многие гости Собора просят помощи в поддержке Филарета.

12:45 Один из участников собора УПЦ КП вышел и зачитал стих, посвященный Филарету. Священнослужитель был одет в синюю рубашку, стих он прочитал с телефона. Речь шла о сильном характере Филарета и его бесстрашии в борьбе. Впрочем, сразу после этого выступления вышел другой священник и почему-то процитировал Есенина: "Лицом к лицу лица не увидеть....". Все выступающие священнослужители хвалят Филарета, акцентируя внимание на его несломленном духе в многолетней борьбе за КП.

12:34 После Филарета слово взяли другие священнослужители из президиума. Так, один из церковнослужителей в своем выступлении заявил, что когда он пришел на Собор сегодня, то ему начали поступать звонки с угрозами: "Ты будешь иметь большие проблемы, если не выйдешь с Собора". Священослужитель заявил, что решил остаться с УПЦ КП.

12:20 Свою эмоциональную речь о недостатках Томоса и названии ПЦУ Филарет завершил фразой: "Слава Украине!"

12:15 Делегаты и гости Собора внимательно слушают Филарета, периодически перебивая его аплодисментами и выкрикивая фразы в поддержку: "КП существует!"

12:10 По странному совпадению, во время речи Филарета о зависимости ПЦУ, одна из лампочек огромной люстры, что позади него, перегорела и громко лопнула, посыпались небольшие искры.

12:06 Филарет вспомнил, как проходил межцерковный собор 15 декабря, на котором создали Православную церковь Украины (ПЦУ). По словам Филарета, украинского поместного Собора не было. Этому свидетельствует глава собора грек Эммануил. Филарет также уточнил, что тогда на соборе от него требовали не надевать любые атрибуты (купель), который бы его идентифицировал, как патриарха. "Порошенко приложил немало усилий в получении Томоса, но такого, который нас не устраивал, а его устраивал, ведь ему он должен был помочь ему на выборах" - заявил Филарет.

12:02 Филарет заявил о недостатках Томоса. По его словам, Томос не предоставил полной автокефалии, о которой все говорили. Кроме этого Филарет высказал свое недовольство названием новой церкви - ПЦУ, так как по его мнению права церкви распространяются только на территории Украины, не беря во внимание зарубежные приходы. Также, по словам Филарета, ПЦУ в случаи внутренних конфликтов должна будет их решать в Греции, что подтверждает еще раз зависимость украинской церкви. "Мы благодарим Вселенского патриарха за Томос, но его мы не принимаем, так как мы попали из одной зависимости - Московской в другую - Константинополя" - заявил Филарет.

11:46 Параллельно проходит встреча и у представителей ПЦУ - в конференц-зале одного из отелей вблизи Спасо-Преображенского собора. Встреча получила название "Форум Православной церкви Украины. На нем присутствуют около 30 священников. Самого Митрополита Киевского и всея Украины Епифания на форуме нет. На форуме ПЦУ планируется принять текст обращения к священноначалию и украинской общественности. Среди организаторов - Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Ставропигиальный приход Преображения Господня города Киева и Переяславско-Вишневская епархия Православной Церкви Украины.

11:40 Ожидается, что участники собрания примут обращение к президенту Украины. По завершении Собора для журналистов анонсирован брифинг.

11:38 На Соборе присутствуют митрополит УПЦ КП Иоасаф с титулом "Архиепископ Белгородский и Обоянский", епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), епископ Валуйский Петр (это диакон Иоасафа), протоиерей Владимирского собора Борис Табачек, архимандрит Макарий из Свято-Феодосиевского ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Андрей из Свято-Феодосиевского монастыря), архимандрит Арсений (наместник Свято-Николаевского мужского монастыря, город Богуслав), диакон Василий Дидух, протоиерей Леонтий (Никитенко), а также два протоиерее Роман Загурский (США), протоиерей Владимир Чайка (Германия).

11:30 Заявлено, что на Соборе присутствует более 200 делегатов и 50 гостей. Филарет обратился с вступительным словом к собравшимся: "Собор я объявляю открытым, так как его представляет достаточное количество человек, как с УПЦ КП, так и за ее пределами. Мы собрались в сложное время, так как УПЦ сейчас не объединяется, а разделяется, но против КП началась борьба против своих же архиереев, своего духовенства и членов церкви. Мы видим, каким сейчас маленьким является патриархат, но он такой, каким был в самом своем начале становления".

11:10 Журналистам вход на сам собор поначалу был запрещен. Их не пускали внутрь храма. Однако после препирательств и разборок представителей СМИ все-таки пропустили внутрь.

Фото: Страна ua

11:00 Во Владимирском Соборе начинается Поместный собор УПЦ КП. Внутри самого храма перед алтарем выставлен стол с 5 стульями, судя по всему места высшего духовенства церкви. В самом храме собралось порядка сотни человек, которые сидят в зонах "делегация" и "гости".