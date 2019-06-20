Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах со временем переместить здание своей администрации из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей. Об этом пишет Украинская правда.

"Я очень этого (переезда - прим. ред.) хочу. Главная для меня сейчас проблема - сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду", - отметил президент во время неформальной встречи с журналистами в своей администрации.

На замечание о том, что бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил о необходимости срока в три года, чтобы "с нуля" построить новое здание, президент отрезал: "Я знаю. Гелетей у нас уже не работает". "Я не знаю, насколько "с нуля" - это вопрос к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания", - отметил Зеленский.

"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему - нормальную схему, а не "теневую" какую-то, чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду ", - добавил он. "А вы увидите. Есть идея, все уже даже нарисовано. Очень крутая у нас идея, что потом делать с Банковой", - сказал глава государства.

На вопрос, будет ли это музей, Зеленский ответил утвердительно: "Да, большой художественный музей". "Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?", - сказал он.

На вопрос, передаст он сам что-то музею, президент ответил: "Ничего у меня нет. Я зашел, поработал ..." Когда спросили, сколько работников он оставит в администрации, ведь сейчас работает 420 чел., Зеленский ответил: "Ох, вы бежите впереди ... Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования администрации - вы увидите, будет меньше людей".

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