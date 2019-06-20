Заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за май сохранилась на уровне апрельской и составила 105 017 гривен. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинских новостей".

При этом оклад Луценко составил 37 000 гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии. После удержания налогов и сборов Луценко получил на руки 84 539 гривен.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", в декабре 2018 года Кабмин решил поднять зарплаты в ведомстве Луценко на четверть.

А вот заработная плата генпрокурора Юрия Луценко за октябрь 2018 года увеличилась на 5 тыс. гривен по сравнению с сентябрем и составила 104 640 гривен.

Как сообщала "Страна", зарплата генпрокурора Луценко закрепилась на отметке выше 100 000.