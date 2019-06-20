Сегодня, 20 июня, в Москве проходит прямая линия с Владимиром Путиным.

Россияне отправили президенту России более полутора миллиона жалоб и вопросов. Также много обращений поступило и от украинцев.

Заявления Владимира Путина, касающиеся Украины и украинских граждан, мы публикуем ниже.

О санкциях против России

В ходе мероприятия Владимиру Путину был задан вопрос, касающихся антироссийских санкций, основаниями для введения которых стала аннексия Крыма.

У президента РФ спросили: "Сегодня в Европе будут продлевать санкции против России… Звучат призывы [нам, России] выполнить их требования, со всеми помириться. Что нам даст отмена санкций?"

Ответ Путина:

"Мы ни с кем не ссорились. В результате всех ограничений Россия за последние годы недополучила 50 миллиардов долларов, Европа - 240 миллиардов, США - 17 миллиардов. Но кое-что мы и получили - включили в мозги в высокотехнологическом секторе экономики.

Например, у нас в РСФРС никогда не было морского двигателестроения. Это вообще отдельная наука. Сейчас мы за несколько лет это сделали - выпускаем такие двигатели. Так же и по многим другим направлениям.

Если бы мне десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать сельскохозяйственную продукцию на более чем 25 миллиардов долларов… Можно было бы рассмеяться такому человеку в лицо, пожать ему руку, сказать "спасибо за добрые, но невыполнимые пожелания"… Но сегодня это реальность.

Если мы сдадимся и наплюем на свои национальные интересы… Вот Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу (нас вот обвиняют, что мы оккупировали Донбасс, это чушь…) Но против Китая санкции вводят, потому что их рост экономики сдерживают. Посмотрите на санкции против Хуавей…"

О Медведчуке и обмене пленными

Вопрос журналиста Валерия Швеца, звонок из Киева: "Какие перспективы Минских переговоров? Из переговоров вышел Виктор Медведчук. Обращался ли он к вам с вопросами освобождения граждан?"

Ответ Путина:

"Виктор Владимирович [Медведчук] этим занимался. Он близко к сердцу воспринимает эти проблемы. Недавно он был [в России]. Ставил вопрос об освобождении моряков и других конкретных граждан. Но эти вопросы должны решаться в комплексе. В том числе, [в ходе этих переговоров мы должны учитывать] как сложится судьба наших российских граждан, которые находятся в Украине в аналогичной ситуации".

Об упрощении гражданства РФ для всех украинцев

Прямое включение из Татарстана, города Набережные Челны. Ведущий в гостях у семьи Люльковичи. Они приехала из Дзержинска (сейчас это Торецк).

"Вы пытаетесь легализоваться в России, но не получается, почему?" - спросил ведущий.

Глава семьи семьи рассказал, что семья большая, девять человек, возникла сложность с декларированием доходов и другие проблемы.

Уроженцы Донбасса рассказали, что у них было разрешение на временное проживание, но им выписали админштрафы и, похоже, их РВП аннулировали.

"Нам повестки [на Донбассе] приходят, но мы не хотим идти убивать своих", - говорит мужчина.

Семья просит упростить выдачу гражданствам не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам.

Ответ Путина:

"Есть и другие нормативные акты. Не только мой указ [для жителей "ЛДНР"]. Я уже знаю, что там есть проблемы - у украинцев требуют документы, которые можно получить только на Украине, выходит замкнутый круг. Я посмотрю, подумаю, как решить вашу проблему. В отношении вашей семьи вопрос будет решен быстро. Для других украинцев - посмотрим по нормативным актам. Я изучал вопросы от украинцев - много таких вопросов в том числе от тех, кто не живет в России [а хочет переехать из Украины в РФ]. Мы будем стремиться, чтобы упростить этот процесс".

О Зеленском

Вопрос: "Вы не общаетесь с Зеленским. Но он молодой, неопытный. Сделайте первый шаг!"

Ответ Путина:

"Я смотрел его выступления в Москве на КВН. Это было талантливо и смешно. Но сейчас - не смешно. Что сейчас происходит? Будучи в Париже он сказал, что не собирается говорить с сепаратистами так называемыми - жителями этих непризнанных республик. А как он тогда собирается решать этот вопрос? Обстрелы силами ВСУ увеличились. Блокада не отменена, хозяйственны связи - ничего не делается, ничего не происходит. Шаги навстречу - самое простое. Но нужна политическая воля Украины".

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