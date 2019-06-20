Президентская партия "Слуга народа" теоретически может объединиться с партией рок-музыканта Вакарчука "Голос", которая по данным последних соцопросов преодолевает 5% барьер на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допускает объединение с партией "Голос" Святослава Вакарчука. "Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос - зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - сказал Разумков.

Кроме того, на вопрос, планируется ли объединение с теми, кто уже был депутатом, он сказал: "С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути".

По данным последних опросов, в Верховную Раду проходят пять политических сил, лидирует партия "Слуга народа". В то же время "Голос" Святослава Вакарчука преодолевает 5% барьер. А рейтинг партии Порошенко рухнул на уровень проходного барьера.

Ранее "Страна" подробно сообщала о том, кто идет в Верховную Раду по округам.

Также стало известно, что в списке партии "Слуга народа" оказалось семеро помощников нардепов.