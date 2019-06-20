В четверг, 20 июня, в 11.00 во Владимирском Соборе начинается Поместный собор УПЦ КП. Внутри самого храма перед алтарем выставлен стол с 5 стульями, судя по всему места высшего духовенства церкви. В самом храме собралось порядка сотни человек, которые сидят в зонах "делегация" и "гости".

Журналистам вход на сам собор поначалу был запрещен. Их не пускали внутрь храма. Однако после препирательств и разборок представителей СМИ все-таки пропустили внутрь.

Фото: Cтрана

Ранее "Страна" сообщала, что одновременно с собором Филарета ПЦУ анонсировала свой форум.

Также мы рассказывали, что в ПЦУ заявили, что анонсированное Филаретом собрание будет чем угодно, только не собором УПЦ КП.