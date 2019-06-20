Семья Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко под Одессой, отказалась от него. Об этом мать Тарасова заявила в Facebook в комментариях в группе "Наша Ивановка и Ивановский Район".

"Мать приносит свои извинения за воспитание такого сына.Семья нечего не знала о том, как подло поступил их сын и брат. Мы отказываемся от него, не будем защищать его. Пусть получит по заслугам, что он заслужил. Еще раз, простите нас пожалуйста все", - написала Мария Тарасова в комментариях под постом, посвященном девочке.

Фото: facebook.com

При этом в комментариях пользователи очень жестко высказывались и о подозреваемом и о его родителях, которые "торговали на рынке" и "наверное знали и скрывали" преступление.

Фото: facebook.com

Напомним, что 19 июня Украину всколыхнуло жуткое сообщение. После шести дней поисков в Одесской области нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала 13 июня в Ивановке. Все это время ее тело находилось во дворе частного дома в этом же поселке. Полиция с собаками уже дважды проверяла эту территорию и даже допрашивала двух братьев, которые жили в доме, но тогда тело не нашли. Однако позже один из братьев, 22-летний Николай Тарасов, стал главным подозреваемым и сознался в убийстве. 19 июня он был задержан.

Во время допроса он признался правоохранителям, что сначала душил Дашу в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки, изъятое из выгребной ямы, было без одежды.

Ранее "Страна" рассказывала все подробности дела с пропавшей девочкой.

Также мы писали о том, что происходило у дома, где нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко.