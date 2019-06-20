Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова сообщила о продаже на аукционе картины "Петр уже пятый" с голым мужчиной, который похож на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом зам главного редактора издания сообщила на своей странице в Facebook.

Итоговая цена лота составила $2,5 тысячи. Стартовая цена картины "Петр уже пятый" составляла $600. Ранее сообщалось, что таких картин в мире всего две, одна из них находится в частной коллекции.

Помимо человека, похожего на Порошенко, на картине есть ангелы на фоне пляжного пейзажа. В руке у героя картины конфета "Птичье молоко". Обладателем картины стал Дмитрий Раимов.

Фото: facebook.com/kryukova

По словам Крюковой, аукцион проводится в связи с тем, что рейтинг партии Порошенко "Европейская солидарность" резко упал. В недавнем опросе перед выборами в Верховную Раду партия опустилась на пятое место, ее готовы поддержать 8,3 процента украинцев.

Ранее сообщалось, что на Facebook-странице Светланы Крюковой открылись торги за новую картину "Золотая шаурма".