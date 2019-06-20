Президент США Дональд Трамп собрал $24,8 млн пожертвований в первый день своей избирательной кампании. Об этом сообщила глава Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел в Twitter.

"Дональд Трамп собрал на свое переизбрание рекордные $24,8 млн менее чем за 24 часа. Уровню энтузиазма в отношении президента нет равных и нет подобного", - написала она.

Фото: twitter.com/GOPChairwoman

Напомним, что Трамп официально начал предвыборную кампанию с митинга во Флориде и самопиара. Он сообщил о начале подготовки к выборам 2020 года на встрече со своими сторонниками в городе Орландо. Президент продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании: 45-й президент США хочет, чтобы главным для Америки стали "ее собственные граждане".

В то же время, демократы США по-прежнему не исключают импичмента Трампа.