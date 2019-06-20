Ночью 20 июня, не выходя из комы умер черкасский журналист Вадим Комаров, избитый полтора месяца назад. Несмотря на заявления Национального союза журналистов, требования ОБСЕ и международных журналистских организаций, личность убийцы до сих пор не установлена. По состоянию на сегодня дело Комарова пополнило список резонансных нераскрытых преступлений в отношении журналистов в Украине.

"Страна" собрала информацию о том, как произошло нападение, как проходит расследование и что заявили сегодня на экстренной пресс-конференции в НСЖУ.

Что сказали на экстренной-пресс-конференции в Киеве

О смерти журналиста сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы..." - написал Сергей Томиленко.

Он добавил, что физическая агрессия в отношении журналистов в Украине находится на недопустимо высоком уровне. А системная безнаказанность провоцирует новые атаки.

"НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов!... После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией... Соболезнования семье и друзьям погибшего журналиста. Вадим, вечная память...", - написал глава НСЖУ.

Днем 20 июня в Киеве прошла экстренная пресс-конференция по обстоятельствам убийства черкасского журналиста.

Ее провели возле мемориальной доски памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, на Крещатике. На ней выступили Сергей Томиленко и черкасский адвокат, правозащитник, секретарь НСЖУ Валерий Макеев.

"К сожалению из года в год у нас коэффициент, не меньше 80 инцидентов с участием пострадавших журналистов в год, не отпускается. Самое страшное, что сопровождается это системной безнаказанностью. Вот и в этом случае люди, которые били журналиста понимали, что за это действие никакого наказания они не пронесут. Мы надеемся, что власть и правоохранители не ограничатся словами и мы увидим и действия. Мы призываем создать президентский совет по вопросам безопасности журналистов" - заявил глава НСЖУ.

Что произошло 4 мая

Жестокое избиение журналиста произошло 4 мая около 09:00 в центре Черкас. С утра он купил букет роз и возвращался домой. Внезапно посреди улицы на него напал неизвестный, нанес тяжкие телесные повреждения и скрылся с места происшествия. При этом деньги и мобильный телефон остались при потерпевшем, то есть, по-видимому, нападение было совершено не с целью ограбления.

У Вадима Комарова был проломлен череп после трех ударов арматурой по голове. Журналиста сразу прооперировали, удалив две гематомы мозга, после чего он пребывал в коме.

Вадим Комаров в своих публикациях не раз поднимал острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время – об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Среди других тем публикаций Комарова: хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить. О нападении Вадим Комаров сообщал и в 2017 году.

Как проходит расследование

Полиция открыла уголовное производство по статье за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, но затем переквалифицировала его на "покушение на умышленное убийство".

Родные и коллеги Вадима Комарова заявляли, что не видят должного внимания к делу со стороны правоохранительных органов. По их мнению, сама квалификация должна быть изменена на прямую профессиональную - "посягательство на жизнь журналиста".

В июне замначальника Следственного управления ГУНП в Черкасской области Александр Запорожец сообщил, что полиция рассматривает три основные версии нападения: версия нападения из корыстных побуждений, версия внезапно возникшего конфликта с нападающим и версия связанная с профессиональной деятельностью журналиста.

По словам Запорожца, в рамках расследования было опрошено около 1320 человек и пересмотрены видео с камер наблюдения (сам момент нападения камеры не зафиксировали).

20 июня начальник сектора коммуникации полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко сообщил, что на сегодняшний день личность нападавшего не установлена, однако работа в этом направлении продолжается. Он проинформировал, что с места происшествия изъяли вещи потерпевшего и другие вещдоки, назначен комплекс судебных экспертиз.

А глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в ближайшее время правоохранители планируют обратиться к журналистам за помощью в идентификации личности преступника.

"В ближайшее время мы обратимся к журналистскому сообществу за помощью: предоставим фотоработы лиц, причастных к этому правонарушению - для того, чтобы мы могли идентифицировать скорей правонарушителей", - сказал Князев.

Реакция международных организаций

В ОБСЕ сразу после нападения потребовали срочно расследовать дело. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Харлем Дезир заявил, что потрясен покушением на убийство журналиста.

"Я осуждаю это очень жестокое нападение на журналиста Вадима Комарова в Черкассах, после которого он оказался в коме. Это покушение на местного журналиста-расследователя, известного своими репортажами о коррупции. Эта целенаправленная атака вызывает особую тревогу и не может остаться безнаказанной. Расследование должно было начато незамедлительно, и я призываю власти сделать все возможное для полного расследования преступления", - говорилось в заявлении Дезира на сайте ОБСЕ.

Международная федерация журналистов (IFJ) и Европейская федерация журналистов (EFJ) выразили солидарность НСЖУ и высказали поддержку украинскому журналисту. Они призвали украинские власти обеспечить безопасную рабочую среду для журналистов и привлечь виновных к ответственности.

"Мы присоединяемся к нашим коллегам и решительно осуждаем это жестокое нападение. Выражаем солидарность с Вадимом и его семьей. Репортеры, расследующие коррупцию, необходимы для демократии, и важно, чтобы власти защищали их. Теперь виновные должны быть привлечены к ответственности, потому что безнаказанность способствует созданию атмосферы насилия в отношении журналистов" - заявил генеральный секретарь IFJ Энтони Беллангер.