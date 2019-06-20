Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил выделить 40 млн евро Государственному экспортно-импортному банку на кредитование возобновляемой энергетики. Об этом сообщил старший советник по внешним связам ЕБРР Антон Усов, пишут Украинские новости.

ЕБРР организует синдицированный кредит Укрэксимбанку в размере 80 млн евро для поддержки частных инвестиций в возобновляемую энергию и энергоэффективность в Украине. Сам ЕБРР решил выделить 40 млн евро в рамках данного проекта. 100% акций ПАО "Укрэксимбанк" находится в государственной собственности.

Напомним, что президент Зеленский встретился с представителями ЕБРР и заверил их в дальнейшем сотрудничестве.

Также читайте о том, что ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП для Украины на текущий год.