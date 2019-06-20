В американском штате Невада с рельсов сошел поезд, который перевозил боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщает Еlkodaily.com.

Всего с рельсов сошло 22 вагона, из одного из них вылилось растительное масло. В первоначальном сообщении правоохранителей говорилось о разливе "опасного вещества", однако позже в полиции уточнили, что белый порошок, выброс которого наблюдали свидетели аварии, оказался оксидом алюминия.

По данным полиции, поезд вез нитрат аммония, гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие. Вагоны с оружием находились в другом конце состава и не сошли с рельсов. В целях безопасности на полтора часа было приостановлено движение наземного транспорта по участку автошоссе номер 80 близ Уэллса.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины аварии поезда устанавливают.

Как сообщала "Страна", в 2017 году во время крушения поезда в США погибли три человека, сотни получили ранения.

Ранее было опубликовано видео полета "поезда" Илона Маска из 60 спутников.

Также мы писали, как несколько лет назад в США поезд сошел с рельсов и протаранил здание.