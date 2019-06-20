В среду, 19 июня, на Окружной дороге в Киеве мотоцикл врезался Daewoo Lanos. От удара водитель байка прокатился по асфальту несколько метров и попал под колеса в Audi, сообщает Информатор.

Фото: kiev.informator.ua

Момент аварии зафиксировал видеорегистратор водителя Lanos. На записи видно, что Daewoo резко остановился из-за перестроившегося впереди автомобиля. При этом водитель мотоцикла не успел среагировать на этот маневр. Тогда он отправил мотоцикл под Lanos, а сам прокатился несколько метров по асфальту и ударился о бампер Audi. Результатом происшествия стал перелом голени и многочисленные ушибы. Мотоциклист находится под присмотром врачей.

Видео: youtube.com

Напомним, что в Киеве в массовом ДТП погибла девушка, которая ехала на свадьбу.

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