20 июня исполняется месяц со дня инаугурации Владимира Зеленского. После того, как он вступил в должность главы государства, то часто подчеркивает свою неформальность, начиная от внешнего вида (рубашки с коротким рукавом без пиджака), посиделок с журналистами на ступеньках и пробежек под фонтаном, и заканчивая своими высказываниями, многие из которых вызвали ажиотаж в сети.

"Страна" собрала 10 самых обсуждаемых фраз Зеленского за первый месяц у власти.

1. "Повесьте туда фотографии своих детей"

Уже во время инаугурации Владимир Зеленский запомнился несколькими высказываниями. Так он призвал не вешать свое фото в госучреждениях, как это обычно принято. "Я очень прошу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей", - обратился он к депутатам.

2. Шутил о тарифах, но снизить не обещал

Мемом в соцсетях стала фраза о Зеленском и тарифах, сказанная его представителем в Кабмине. Андрей Герус сказал в телеэфире, что Зеленский шутил о тарифах, но снизить их не обещал.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - сказал Герус.

Пользователи соцсетей тут же отметили всю абсурдность фразы, то есть кандидат в президенты понимал, что народ не справляется с тарифами, установленными старой властью, но ничего менять при этом не собирается.

Впоследствии Герус на своей странице в Facebook извинился. Мол, фраза о шутке из уст президента была неудачная, а тема тарифов болезненная.

3. Шаурма по-киевски

Одной из самых обсуждаемых фраз, стало упоминание шаурмы в речи ко дню Киева. Зеленский оригинально поздравил с Днем Киева и вспомнил, как приехал покорять столицу.

"Есть то, что делает Киев Киевом. Это и запах цветущих лип и шаурмы возле метро, это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы..." - говорилось в тексте на странице президента в Facebook.

Одним понравилось упоминание шаурмы в этом контексте, других - возмутило, а в сети тут же появились фотожабы.

Зеленский же подогрел тему и потроллил недоброжелателей фотографией с шаурмой возле заправки.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", - говорилось в тексте к фото на его странице. Пост сопровождался хештегом #ШаурмаТакШаурма. На снимке рядом с Владимиром Зеленским - глава Администрации президента Андрей Богдан и два его зама - Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко.

4. Чуваки и факинг-система

Запомнилось и неформальное выступление Зеленского на украинском форуме интернет-деятелей iForum в Киеве. В ходе своего спича президент называл депутатов "чуваками" и критиковал "политическую факинг систему".

"Есть нормальные мировые, всем известные примеры. Вот пример мне нравится Африки. Успешно перескочила проводную телефонную связь сразу перешла к мобильной. Да, они прошли этот этап. Да, у них было такое состояние, у них была такая жизнь, но они нашли путь. Они минуют эти ямы. Ямы вчерашнего дня. Отсутствие они делают реальным преимуществом, преимуществом каждого жителя их страны. К примеру мы, у нас много проблем, это правда, много факапов. Но отсутствие электросетей может привести правительство, реально может шагать в сторону возобновляемой энергетики, а отсутствие банковской инфраструктуры (...) можно идти к цифровому банкингу", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что конкретные люди не дают внедрять инновации в Украине, проиллюстрировав свою речь слайдами с Ляшко, с которым у него наметилось противостояние, и российской Государственной Думой, якобы решившей внедрять новое летоисчисление.

5. Одно слово о переговорах с Россией

Спустя три дня после инаугурации Зеленский высказался о возможность ведения переговоров с Россией одним словом. На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил коротко: "Нет".

6. "Контроль над наемниками на Донбассе"

После обстрелов вблизи Новолуганского в Донецкой области, в ночь на 7 июня, Зеленский призвал Россию "восстановить контроль над наемниками", чтоб прекратить обстрелы на Донбассе.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - приводила слова Зеленского пресс-служба.

Это заявление вызвало тотальное недовольство у представителей "партии войны". Так, нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук (идет в Раду по списка партии Гройсмана) заявил, что слова Зеленского – это глупая попытка оправдать агрессию России. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко удивилась, что это реальные слова Зеленского, а не какой-то фейк. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что ей хочется верить в то, что такое заявление Зеленского - это досадная ошибка.

7. Зеленский и шахтеры: "Скинемся и купим людям квартиру"

Пребывая во Львовской области на шахте Лесная, где из-за аварии погибли двое горняков, вступил в словесную перепалку с журналистами телеканала "Прямой", который связывают с Петром Порошенко.

В момент перепалки Зеленский общался с шахтерами, те жаловались ему на проблемы с зарплатами и отраслью в целом. Журналистка обратила внимание президента на то, что матери погибших горняков ожидали главу государства весь день.

После этого между президентом и корреспонденткой "Прямого" произошел следующий диалог:

Журналист Прямого: Мамы вас сегодня ждали весь день...

Зеленский: Я не приехал? Или потому, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям. Вот давайте, Прямой канал, мы с вами пообещаем, и вместе с вами...

Ж: (Мы можем) поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?

З: Я куплю квартиру. Что вы мне тут, интервью ведете? Вот давайте мы с вами 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас.

После этого спор утих. Однако во время итогового комментария представителям СМИ Зеленский заявил, что готов помочь с квартирой семье погибшего горняка.

Позже на телеканале "Прямой" сообщили. что купили квартиру жене погибшего шахтера Михаила Павлика.

8. Плагиат, так плагиат

Еще одной обсуждаемой темой стала подозрительная идентичность речи Владимира Зеленского на брифинге с главой Евросовета Дональдом Туском с выступлением экс-президента Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность". В плагиате действующего президента обвинил бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Речь о цитате, размещенной в Твиттере Администрации президента.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве".

Цитата Зеленского действительно совпадает с тем, что говорил Порошенко.

У президента объяснили идентичность речи Зеленского и Порошенко неизменной позицией Украины, но пообещали провести служебное расследование.

А сам Зеленский отшутился по поводу плагиата на съезде партии "Слуга народа". "Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича", - сказал он со сцены, держа листок с текстом в руке.

9. Женщины, как бренд Украины

Немало шума в соцсетях наделала фраза президента, в которой он среди узнаваемых брендов Украины назвал и красивых женщин. Во время однодневного официального визита в Париж глава государства посетил самый большой в мире кампус стартапов Station F. И сказал там буквально следующее:

"Всегда было представление у всех в мире, что Украина – это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что IT-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский.

После этого украинки, которые посчитали такое заявление оскорбительным и сексистским, запустили в соцсетях флешмоб с хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд. А Зеленскому припомнили, что похожей фразой отметился Янукович, выступая на украинском ланче в Давосе в 2011 году. Тогда экс-президент сказал: "Для того чтобы "включить Украину" (слоган на Евро-2012 - Прим. Ред), достаточно посмотреть на нее собственными глазами, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И в украинских городах начнут раздеваться женщины. Увидеть эту красоту - это прекрасно".

10. "Она была в безопасности"

Во время недавнего визита в Берлин Владимир Зеленский находился рядом с Ангелой Меркель, когда ей стало плохо. 65-летняя канцлер Германии едва могла справиться с дрожью, когда военный оркестр исполнял гимн ФРГ перед ее резиденцией. Однако глава правительства все же взяла себя в руки - быстро зашла по красной дорожке с Зеленским в здание, не забыв остановиться, чтобы поприветствовать военный оркестр. Момент, когда Ангеле Меркель стало плохо, засняли журналисты.

Позже Меркель объяснила свое болезненное состояние обезвоживанием. "Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", - заявила Меркель на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о самочувствии.

Зеленский на этом же подходе к журналистам попытался отшутиться, и сказал, что рядом с ним Меркель ничего не угрожало. "Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности", - заявил украинский президент на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.