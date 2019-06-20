Военное ведомство США опровергло информацию о сбитом над территорией Ирана американском беспилотнике. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya, пишет ТАСС.

Представитель ВС США заявил, что "никакие американские летательные аппараты не были задействованы (в операциях) в иранском воздушном пространстве в это время".

Напомним, что до этого иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотника Global Hawk. По их данным, беспилотник был поражен в провинции Хормозган. Представители КСИР также указали, что американский БПЛА был сбит после того, как он вторгся в воздушное пространство Ирана.

Фото: twitter.com/HadiNili

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