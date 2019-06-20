Сегодня, 20 июня, в Киеве пройдет пресс-конференция НСЖУ на которой расскажут о всех обстоятельствах смерти черкасского журналиста-расследователя Вадима Комарова, который умер в больнице так и не прийдя в сознание.

О пресс-конференции сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко в своем Facebook.

"Сегодня, в 14:00 возле мемориальной доски памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, пройдет пресс-конференция по обстоятельствам убийства черкасского журналиста Вадима Комарова.

Вадим Комаров умер ночью 20 июня не приходя в сознание от времени жестокого нападения - 4 мая в центре Черкасс.

Участники пресс-конференции: Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины;

Валерий Макеев, адвокат, правозащитник, секретарь НСЖУ (Черкассы).

Место публичного мероприятия - на Крещатике у здания НСЖУ (улица Крещатик, 27-А). Начало - 14:00",- говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что международные организации журналистов требуют от Украины найти виновных, напавших на журналиста Комарова.