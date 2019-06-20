Лидера "Самопомощи" и мэра Львова Андрея Садового заметили в киевском метро. Политик проехался в столичной подземке как обычный житель города. И все бы ничего, но рядом с ним находился фотограф, который фиксировал каждый шаг "выхода в народ" Садового.

Об этом пишут пользователи социальных сетей. "Еду в метро. Едет Садовой в вагоне. И фотограф со стороны фоткает "визит к народу", а он якобы не замечает. Это так печально выглядело. Дешевая акция перед выборами", - сообщает пользователь Elizabeth Ananian в своей истории на Facebbook.

Фото: Скриншот

Напомним, что Садовой рассказал, кто пойдет на выборы от "Самопомощи".

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