Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,33 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривны к доллару на 20 июня установлен на уровне 2633,4256 гривен за 100 долларов США (-5,4171 гривен).

Кроме того, регулятор снизил курс евро на 1 копейку до 29,51 гривен за евро. Официальный курс евро на 20 июня установлен на таком уровне 2951,28 гривен за 100 евро (-0,7932 грн).

Напомним, что доллар вчера подорожал на копейку, ожидая отмены обязательной продажи валютной выручки.

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