Похоже в Киеве снова возобновили практику отлова призывников на улицах для вручения им повестки и направления в войска.

Сегодня, 20 июня, еще об одном таком случае сообщил в Facebook пользователь с ником Bogdan Dar.

"Меня только что остановили возле метро Житомирская люди в форме, показали удостоверение. Попросили паспорт, забрали и сказали, что пойду в армию. С адвокатом не говорят, документы не дают сфоткать. Сейчас сказали что повезут на мед комиссию. Друзья, помогите!

По совету адвоката набрал полицию, заявил о похищении военными. Сейчас нахожусь на Аницкевича, 1.

Сотрудники без значков полиции не дают документы сфоткать. Перезвонили из прокуратуры, взяли дело на учет, пообещали приехать разобраться. Вышел врач опрашивает у кого какие жалобы на здоровье. Говорить с ним отказался", - написал пользователь.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что обнародовано количество призывников в Киеве и области в апреле-июне.