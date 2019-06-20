Корпорация Apple намерена перенести до 30% производства из Китая в другие страны из-за усиления торговых споров между Вашингтоном и Пекином, передает ТАСС.

Руководство компании обратилось с соответствующей просьбой к своим основным поставщикам. Им была поставлена задача оценить затраты на возможный перенос производства в другие страны.

Отмечается, что около 90% всей продукции Apple собирается в континентальном Китае и Гонконге. Количество рабочих мест, так или иначе связанных с Apple в Китае, достигло 5 млн. Из них 1,8 млн человек заняты в разработке программного обеспечения и приложений для операционной системы iOS.

10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая ввели с 1 июня ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

Напомним, что компания Huawei приостановила производство смартфонов из-за санкций США.

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