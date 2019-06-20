Сегодня, 20 июня, в 12.00 по московскому времени (совпадает с киевским), состоится трансляция ежегодной прямой линии Владимира Путина с народом.

Как следует из выпуска новостей на Первом канале, президенту РФ поступило более миллиона жалоб и вопросов. Ожидается, что за сегодня поступит еще столько же.

Прошедшие вторник и среду Путин полностью посвятил изучению вопросов и подготовке ответов на них. Отмечается, что реакция власти будет на все обращения, в том числе и на те, которые не прозвучат в эфире (человек оставляет свои контакты, поэтому с ним есть возможность связаться).

Наиболее популярные темы вопросов у россиян - здравоохранение, качество услуг ЖКХ и дорог, долевое строительство жилья, ветхое жилье, доступность образования в сельских поселениях, социальные выплаты.

Также в этом году Путину поступило много вопросов от украинцев - как тех, которые живут в Украине, так и проживающих в РФ. О чем они спрашивают "Стране" рассказали в пресс-службе Кремля.

Прямая линия с Путиным - не самая популярная трансляция на российском ТВ. Например, аудитория эфира ежегодного парада по случаю Дня Победы выше приблизительно в два раза.

Это связано в том числе с тем, что для жителей центра России линия с Путиным проходит в рабочее время. Власть не переносит ее на более позднее время - чтобы прямой эфир могли смотреть и жители Дальнего Востока (12.00 в Москве равняется 21.00 на Камчатке). В качестве выхода из ситуации некоторые работодатели разрешают своим сотрудникам смотреть и слушать линию в случае, если это не мешает производству.

В ходе прошлогодней прямой линии, котороя состоялась 7 июня, к Путину обратились уроженцы Донбасса с просьбой упростить предоставление гражданства РФ. Весной этого года президент РФ выступил такой указ.

Пять главных вопросов о раздаче паспортов России жителям Донбасса - в нашем материале.



