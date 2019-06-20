Сегодня, 20 июня, западную часть Украины накроют дожди с грозами, на остальной территории по-прежнему будет припекать солнце, днем до +33 градусов, пишет сайт Укргидрометцентра.

В северной части страны ожидается +29… +32 градусов днем и +16… +21 ночью. На востоке Украины +28… +32 днем, а ночью +16… +19. В южных областях днем будет +28… +33 градусов, а ночью +20… +23. На западе, как уже отмечалось, ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха достигнет здесь отметки +27… +31 днем, а ночью снизится до +15...+19. В центре Украины также будет жарко, днем +30, а ночью до +17...+20.

В Киеве столбик термометра днем покажет +30… +32, а ночью похолодает до +19...+21. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптик рассказала, когда в Украине пойдет на спад аномальная жара и пройдут дожди.

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