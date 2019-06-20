Сегодня ночью, 20 июня, известный черкасский журналист-расследователь Вадим Комаров, находившийся в коме после нападения 4 мая, умер в больнице так и не придя в сознание.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко в своем Facebook.

"Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы...

Физическая агрессия в отношении журналистов в Украине - на недопустимо высоком уровне. А системная безнаказанность провоцирует новые атаки. НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов!

Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией... Соболезнования семье и друзьям погибшего журналиста. Вадим, вечная память...", - написал Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Ранее "Страна" сообщала, что избитый журналист Комаров не выходит из комы, а расследование стоит на месте.