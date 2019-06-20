Международная совместная следственная группа (JIT), которая назвала имена подозреваемых в атаке на малазийский Boeing рейса МН17 на Донбассе должна выяснить и роль так называемого "премьер-министра" аннексированного Крыма, пособника оккупантов Сергея Аксенова в организации этой трагедии.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Украины, которое опубликовано в Facebook внешнеполитического ведомства.

"Названы основные подозреваемые: действующие и бывшие сотрудники российских спецслужб и гражданин Украины, который оказывал им содействие.

Следствию придется выяснить роль так называемого "премьер-министра Крыма" Аксенова и других лиц в организации преступления, а также назвать его непосредственных исполнителей - членов экипажа "Бука".

Судебный процесс по основным подозреваемых начнется 9 марта 2020 в национальном суде Королевства Нидерланды. Все важные правовые аспекты, связанные с передачей уголовных производств, судебного рассмотрения дела и исполнения наказания, урегулированы соответствующим Соглашением между Украиной и Королевством Нидерланды о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с атакой на самолет рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014, заключенным еще 7 июля 2017 года.

Указанное соглашение создает надлежащее правовое основание для тщательного и правомерного судебного рассмотрения результатов расследования Совместной следственной группы, в рамках которой украинские правоохранительные органы сотрудничают с правоохранительными органами государств, граждане которых погибли в результате атаки на самолет.

МИД обращает внимание на то, что уголовное преследование подозреваемых в организации и совершении преступления вокруг катастрофы самолета неразрывно связано также и с ответственностью России, как государства, за грубое нарушение ряда международно-правовых норм. Среди них - положение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которое является предметом рассмотрения дела Украины против России в Международном суде ООН. Мы призываем РФ признать свою ответственность за поставки оружия и сотрудничать со следствием, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2166 от 17 июля 2014 года", - заявили в МИД Украины.

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Ранее "Страна" сообщала, что Помпео призвал Россию выдать международному суду подозреваемых в организации катастрофы рейса MH17.