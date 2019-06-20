19 июня Украину всколыхнуло жуткое сообщение. После шести дней поисков в Одесской области нашли тело 11-летней Даши Лукьяненко, которая пропала 13 июня в Ивановке. Все это время ее тело находилось во дворе частного дома в этом же поселке. Полиция с собаками уже дважды проверяла эту территорию и даже допрашивала двух братьев, которые жили в доме, но тогда тело не нашли. Однако позже один из братьев, 22-летний Николай Тарасов (по другим данным Максим - Прим.Ред), стал главным подозреваемым и сознался в убийстве. 19 июня он был задержан.

"Страна" собрала последние подробности о резонансном деле Даши Лукьяненко: как она исчезла, как проходили поиски, как обнаружили страшную находку и что теперь будет с ее предполагаемым убийцей.

Как пропала девочка

Девочка пропала днем 13 июня, когда шла на танцевальный кружок с рынка, где работала ее мама. До занятий она так и не дошла. А ее мобильный телефон перестал отвечать. Удалось выяснить, что это произошло среди белого дня - в промежутке между 14:20 и 14:25. Когда ей позвонила подруга в 14:24, телефон Даши уже не отвечал.

Когда родители узнали, что дочь не дошла до танцевального кружка, стали самостоятельно разыскивать ребенка. После безрезультатных поисков, около 21:00, родственники обратились в полицию.

Как искали Дашу Лукьяненко

В Одесской области объявили спецоперацию по поиску ребенка. В поисковых мероприятиях принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений, 100 нацгвардейцев, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров. Проводились обыски и подворовые обходы. Поисковики прочесывали поля, посадки, овраги и заброшенные строения. Поиски велись даже с воздуха. К спецоперации были привлечены самолеты местного аэроклуба, борты которых оснащены видеокамерами.

В процессе поисков правоохранители обнаружили на кладбище свежевырытую могилу без креста. А в ней - похороненного без разрешения бездомного 1961 года рождения. Его захоронили, перемотав ноги скотчем.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Также волонтеры нашли еще одну жуткую находку - мужской палец на обочине дороги, завернутый в целлофановый пакет. Там же находилась мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами. Но эти случаи в полиции не связали с пропажей ребенка и продолжили поиски.

Примечательно, что в поисках принимали активное участие гадалки и экстрасенсы, которые уверяли, что ребенок жив и находится в подвале. Позже в полиции отметили, что экстрасенсы только мешали работе.

Нашелся и мошенник, который позвонил маме Даши и потребовал 10 тысяч долларов за информацию о ее дочери. Однако, никакой информацией он не владел. Полиция установила личность ранее судимого афериста и задержала его.

Как нашли тело

19 июня появилась информация, что в выгребной яме одного из домов нашли тело. Это был тот самый дом, рядом с которым девочка пропала около недели назад, и куда полицейских привела служебная собака.

Дом обыскали в третий раз, после того, как соседи указали, что один из братьев и раньше "засматривался на детей". 19 июня у забора нашли принадлежавшие Дарье сандалии, а затем нашли и тело девочки - в выгребной яме дворового туалета.

В полиции отметили, что когда сотрудники начали обыскивать двор подозреваемого, тот начал вести себя очень нервно. Оперативники, заметив такое поведение, начали его подробно расспрашивать. В результате он сам показал выгребную яму, в которой и находилась пропавшая девочка. На ее трупе были обнаружены признаки насильственной смерти. Яма находилась напротив дома подозреваемого.

Фото: obozrevatel.com

Позже появилось подтверждение, что тело принадлежит именно пропавшей 13 июня девочке. Ее опознали родители.

Что известно о главном подозреваемом

В день обнаружения тела был задержан 22-летний подозреваемый. По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, он признался правоохранителям в совершении им страшного преступления.

Как отметил Аброськин, этот молодой человек нигде не работает и не учится. "Все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке". Местные жители характеризуют его, как нелюдимого человека, который "буквально жил в телефоне".

Во время допроса он признался правоохранителям, что сначала душил Дашу в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки, изъятое из выгребной ямы, было без одежды.

Активисты поисковой группы "Маяк" опубликовали фото подозреваемого.

Фото: facebook.com

По словам следователей, родители 22-летнего подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном (они работают на рынке рядом с мамой убитой Даши - Прим. Ред.). Они отказались нанимать ему адвоката. Задержанному жителю Одесской области грозит пожизненное заключение. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения на время расследования.

Что произошло 13 июня

Как рассказал Вячеслав Аброськин, установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. "За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – рассказал полицейский.

Полиция установила, что 11-летняя девочка пропала в промежуток с 13:41 до 14:24. Она шла по дороге с рынка, где работает ее мама (и родители подозреваемого, которым он помогал), в направлении школы на занятие по хореографии. Но до кружка не дошла и, судя по следственному эксперименту, прошла около 140 метров, когда что-то произошло.

Камеры зафиксировали, как подозреваемый вышел с рынка в 14:11, а девочка - в 14:20. В 14:24 ей позвонила подруга, но телефон уже был выключен, а около 14:25 несколько соседей услышали детский крик и лай собак.

Один из соседей рассказал, что услышал резкий продолжительный крик, который длился около минуты. Подумав, что на кого-то напали бродячие собаки, он бросился на поиски лопаты, чтобы отбить жертву от них. А когда выбежал на улицу, на месте уже никого не было. Об услышанном крике рассказала еще одна соседка и нотариус, работающий неподалеку.

"Обозреватель" составил карту-схему того, что могло произойти, судя по данным полиции.

Фото: Обозреватель

При этом остается много вопросов, например, каким образом полицейским удалось не заметить тело при тщательном обыске дома, на которого указывало несколько фактов.

Одесский журналист Юрий Ткачев предполагает, что это может говорить либо о вопиющем непрофессионализме, либо тела там в первый раз не было.

"Вот вы как хотите, а что-то тут нечисто.

Дом, в котором нашли тело Дарьи Лукьяненко, с самого начала был на подозрении, так как всё указывало, что напали на неё где-то возле него. Поэтому он был одним из первых мест, которое обыскали сотрудники полиции. Обыскали - и ничего не нашли. А тут, спустя неделю поисков - раз и нашли. Да и выгребная яма, как по мне, весьма очевидное место для того, чтобы спрятать тело, и уж её-то должны были тщательно проверить чуть ли не в первую очередь. Но в итоге проверили лишь спустя неделю.

Я ничего не могу утверждать, но по-моему вся эта история - либо свидетельство вопиющего непрофессионализма участников операции, либо в момент первого обыска тела там попросту не было, а появилось оно позднее.

Например, после загадочного обнаружения "тела бомжа", которое нашли ещё в субботу..."