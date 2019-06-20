Президент США Дональд Трамп заявил, что на полях саммита Большой двадцатки (G20) в Осаке проведет встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Такое заявление хозяин Белого дома сделал в интервью телеканалу Fox News, как передает ТАСС.

"Я хочу дружить с Россией, и я думаю, что так и будет. Я хочу дружить с Китаем, и я думаю, что так и будет, - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, каким он видит развитие отношений с российским лидером и Китаем. - Вообще я встречусь с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20".

Трамп также отметил, что ухудшению отношений между США и Россией поспособствовала "охота на ведьм", имея в виду расследование инкриминируемого Москве вмешательства в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. "У нас будут хорошие отношения с Россией, и у нас будут хорошие отношения с Китаем. Это очень важно", - подчеркнул американский лидер.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о том, что график двусторонних переговоров Путина на полях саммита G20 в Осаке еще верстается, точной информации о встрече российского лидера с Трампом пока нет. "В настоящий момент мы как раз занимаемся формированием двусторонних встреч на полях саммита в Осаке", - сказал он в среду, 19 июня, добавив, что по теме возможной встречи Путина и Трампа у Кремля "пока нет новостей, пока конкретно сказать нечего".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп официально начал предвыборную кампанию с митинга во Флориде и самопиара.