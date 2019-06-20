Оперативники СБУ провели спецоперацию, в ходе которой, ликвидировали мощный канал поставок кокаина в Украину и изъяли при этом порошка на 200 000 долларов.

Об этом передает пресс-центр СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

"Участники организованной группы, в которую входили двое граждан Украины, наладили нелегальный ввоз крупных партий наркотиков из одной из стран Бенилюкса. Контрабандные поставки наркотиков злоумышленники осуществляли автобусными рейсами международного сообщения, маскируя товар под стиральный порошок. Кокаин сбывали оптовыми партиями на территории столичного региона.

Правоохранители задержали двух организаторов противоправного механизма на территории одного из гостиничных комплексов Киевской области во время очередной попытки сбыта почти килограмма кокаина. Ориентировочная стоимость такой партии наркотиков по ценам "черного рынка" составляет 200 000 долларов США", - рассказали в СБУ.

В рамках производства по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств) фигурантам дела сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия. Операция проводилась совместно со следователями столичного Главного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве задержали фельдшера, который пытался пронести в СИЗО наркотики.