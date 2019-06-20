Американо-иранский кризис грозит выйти на новый опасный виток. После того, как госсекретарь США Майк Помпео по сути выдвинул ультиматум Тегерану, там пошли на жесткие ответные шаги и уничтожили американский беспилотник.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на иранский канал PressTV.

Об успешной атаке заявили в Иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Бойцы КСИР сбили американский разведывательный БПЛА "Global Hawk". Указывается, что беспилотник был поражен в провинции Хормозган на юге Ирана.

Никаких других подробностей в сообщении не приводится. Комментариев американских военных по поводу данного инцидента также пока не поступало.

Ранее "Страна" сообщала, что в Пентагоне считают, что против танкеров использовали магнитную мину, которая напоминает иранские.