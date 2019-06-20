После того как Международная следственная группа (JIT) по расследованию причин катастрофы лайнера рейса МН17 назвала первые имена подозреваемых в теракте, госсекретарь США Майкла Помпео призвал Россию выдать их международному суду.

Об этом передает ТАСС.

"Все те, кому были предъявлены обвинения, входили в контролируемые Россией силы на востоке Украины. Мы призываем Россию уважать и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (от 2014 года) и обеспечить, чтобы все обвиняемые лица, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед судом", - заявил Помпео.

По его словам, США приветствовали решение следственной группы выдать международные ордера на их арест. "Это важный этап в поиске истины, и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия привлекать к ответственности виновных", - утверждает Помпео.

Напомним, что в среду, 19 июня, совместная следственная группа (ССГ) выдала международные ордера на арест подозреваемых в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. В числе подозреваемых следователями были названы россияне Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Ранее "Страна" сообщала, что Гиркин-Стрелков опровергает свою причастность к катастрофе Boening MH17.