Активисты поисковой группы "Маяк" опубликовали фото подозреваемого в убийстве 11-летней девочки, чье тело нашли в выгребной яме одного из домов села Ивановка.

Фото: https://www.facebook.com/groups/955002608020771/

Ранее "Страна" сообщала, что журналисты назвали имя главного подозреваемого, которым оказался 22-летний Николай Тарасов, а также о том, что задержанный подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко признался правоохранителям в совершении им страшного преступления.

Тело ребенка принадлежит пропавшей ранее 11-летней Дарье Лукьяненко. Ребенка нашли во дворе, возле которого выключился его телефон. В этом же месте теряли след собаки.

Преступник бросил тело в выгребную яму надворного туалета. Местные издания сообщают, что поисковая группа заходила в этот двор в первый же день: ее привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.