В селе Ивановка в Одесской области правоохранители опознали тело 11-летней Даши Лукьяненко. Ее тело достали из выгребной ямы дома, в котором живет 22-летний подозреваемый Николай, передает Крапка.

Сообщается, что родители погибшей девочки также опознали ее. В данный момент дом оцеплен полицией.

По данным издания, во время опознания тела, были слышны громкие рыдания, затем от дома уехала скорая помощь.

"К дому пришло очень много местных жителей. Они настроены очень агрессивно. Люди считают, что родители 22-летнего подозреваемого могли знать о преступлении, но скрывали его. На место приехала полицейская машина. Возможно, она заберет родителей подозреваемого. Но пока они дома", – сообщает корреспондент "Крапки".

Также стало известно, что родители отказались нанимать сыну адвоката. Местные жители начали возмущаться, но к ним вышел следователь и успокоил.

Говорит, что родители, скорее всего, действительно не знали, что сделал их сын. И даже отказываются нанимать ему адвоката.

По словам правоохранителей, парень понимал, что делал. Предварительно, ему грозит пожизненное. В ответ люди закричали: "Да это что, мы еще и будем его кормить? Разорвать его на ремни!". Но полицейские их успокоили.

По информации издания, полицейские заявили, что их работе мешали "экстрасенсы", к котором часто прислушивались активисты, занимавшиеся поисками, что мешало быстро найти ребенка.

Ранее сообщалось, что подозреваемый признался в жутком убийства 11-летней девочки Даши под Одессой.

Также мы писали, что в полиции считают, что убийство 11-летней Даши Лукьяненко скрывали.