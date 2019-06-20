В данный момент появилась достоверная информация о том, что найденное в выгребной яме одного из домов в Ивановке тело, принадлежит именно пропавшей 13 июня 11-летней Дарье Лукьяненко. Ее нашли в доме, рядом с которым она пропала около недели назад, передают Факты.

По данным волонтеров организации "Лучшие люди Одессы", которые все эти дни круглосуточно активно занимались поиском девочки, этот дом обыскивали еще в первые дни поисковой операции, но… Тогда чего-то не доработали.

Сообщается, что этот дом находится именно в том месте, где слышали детский крик, и где оборвался след и прекратил функционировать мобильный телефон исчезнувшей Даши. В этом домохозяйстве проживают два брата, с которыми изначально беседовали и которых еще тогда заподозрили в неискренности, сокрытии истинных фактов.

"Однако только сегодня полиция решила проверить эту версию. Хотя еще тогда поисковые собаки привели именно к этой точке — соседнему двору. Поговорили с хозяйкой -женщиной. Она говорила, что крик не слышала, но слышали соседи. Указала на подозреваемого и его брата. Правда, сама также была не искренней…", — говорят волонтеры.

Лишь 19 июня, после того, как соседи указали, что Максим и раньше "засматривался на детей", дом обыскали в третий раз. Сначала у забора нашли принадлежавшие Дарье сандалии, а затем и тело девочки. Где было тело девочки во время двух предшествующих обысков, пока непонятно. Убийца бросил тело ребенка в выгребную яму дворового туалета. Подозреваемый, 22-летний Максим задержан.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, задержанный подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко признался правоохранителям в совершении им страшного преступления.

Как отметил Аброськин, этот молодой человек нигде не работает и не учится. "Все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке".

Во время допроса задержанный признался правоохранителям, что он сначала душил Дашу в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег. Действительно, тело девочки, изъятое из выгребной ямы, было полностью обнажено.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как полиция нашла тело убитой под Одессой девочки и вычислила подозреваемого.