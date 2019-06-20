Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко скрывали другие жители поселка. Об этом сообщил советник начальника областной полиции Руслан Форостяк в Facebook.

"Меня удивляет не животное, совершившее страшный поступок. Меня удивляют те, кто все это время знал и скрывал. Мне интересно, как они с этим собираются жить? Как они собирались с этим жить в одном селе?", - сказал Форостяк.

Скриншот: Facebook/Руслан Форостяк

Однако он не уточнил, кто именно знал о преступлении: родные подозреваемого, или соседка, которая указала на него.

Напомним, Дарью Лукьяненко нашли вечером 19 июня на территории частного дома. Именно возле этого двора у нее выключился телефон, в этом же районе потеряли след собаки. Девочку искали неделю.

Она исчезла по дороге в школу, где должна была с коллективом репетировать танцевальный номер. Была ли девочка изнасилована и от чего умерла – установит экспертиза. В первые дни поисков соседка подозреваемого указала, что именно он слышал крик девочки. Поисковики подозревают, что она могла знать о преступлении с самого начала.