В Украине решили запретить крайние левые повороты на трассах и будут проектировать их на новых трассах через встречный поток транспорта.

Соответствующие изменения анонсировала пресс-служба Министерства регионального развития на официальном сайте.

Свои инициативы чиновники поясняют статистикой аварийности. И добавляют, что в действующих градостроительных нормах "Автомбильные дороги" вообще нет никакой привязки к плотности потока при организации левых поворотов.

Между тем, по данным экспертов, до 30% всех аварий на междугородних трассах происходит при выполнении именно такого маневра.

Чиновники и прежде предлагали утрясти этот вопрос. Правда, не уточняли, как именно следует поступать проектировщикам и строителям в конкретных условиях.

Теперь же они четко обозначили условные критерии рисковости и решение для каждого случая:

  • Для дорог с плотностью свыше 11 тыс. авто в сутки – левые повороты не допускаются. Разворот транспорта должен осуществляться только через многоуровневые развязки;
  • Для трасс с потоком от 5 до 11 тыс. авто – кольцевые развязки и безопасные левые повороты;
  • Для дорог, по которым проезжает менее 5 тыс. авто в сутки – те же кольца, а также отнесенные левые повороты.

Впрочем, добавляют в Минрегионе, это не означает, что на дорогах с низкой загрузкой нельзя возводить многоуровневые развязки.

Напомним, ранее в Украине решили крайние левые полосы на дорогах сузить на 25 см.

Также мы рассказывали, что под Киевом нашли проклятый поворот, где за год произошли почти пять десятков аварий.

 

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