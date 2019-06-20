В Ивановке в Одесской области обнаружили тело ребенка, которое может принадлежать пропавшей 11-летней Дарье Лукьяненко. Ребенка нашли во дворе, возле которого выключился его телефон. В этом же месте теряли след собаки. Преступник бросил тело в выгребную яму надворного туалета.

Об этом сообщил руководитель общественной организации "Лучшие люди Одессы" Сергей Крайм, передает Gazeta.ua.

"Наша собака привела нас к соседнему с ними двору. Поговорили с женщиной. Говорила, что она крик не слышала, но слышали соседи. Указала именно на подозреваемого и его брата. Поговорил с ними. Я когда-то работал в милиции. При разговоре почувствовал, что врут оба. Сообщил эту информацию полиции. После отработки фигурантов и обыска – обнаружили тело. К преступлению причастен младший из братьев. Думаю, что и соседка ему помогала, потому что она тоже врала при разговоре", - рассказал Сергей Крайм.

Главный подозреваемый – 22-летний Николай Тарасов. Проживает с родителями, об этом издание узнало из собственных источников. Чем занимался он и его родственники – пока не известно. Была ли девочка изнасилована и от чего умерла – установит экспертиза.

Ранее мы писали о том, как полиция нашла тело убитой под Одессой девочки и вычислила подозреваемого.

Также мы писали, что пропавшую под Одессой 11-летнюю девочку нашли мертвой в выгребной яме дома по соседству.