Госавиаслужба приняла решение восстановить сертификат авиакомпании "Yanair". Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair", - написал Омелян.

Напомним, Госавиаслужба приостановила действие сертификата авиакомпании Yanair в ночь на пятницу 6-го июня.

В реестре воздушных судов Госавиаслужбы Украины зарегистрированы 7 самолетов ООО "ЯеЭир" ЛТД: Airbus A320-212, Airbus 321-212, два Boeing 737-300 и три Boeing 737-400. Дата изготовления Airbus флота компании – 1997-1998 годы, тогда как все Boeing старше – от 1988 до 1992 годов.

Ранее мы рассказывали, как разъяренные пассажиры заблокировали Терминал F в Борисполе из-за очередной задержки вылета самолета авиакомпании Yanair.