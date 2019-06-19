В Киеве на посетителей кинопоказа в рамках "Киев-Прайд" напали неизвестные в балаклавах.

Как сообщило "Громадське", не обошлось без пострадавших.

"Это было откровенно гомофобское нападение, меня повалили на землю, били ногами по голове, по ногам, моих знакомых залили газом", - цитирует издание слова пострадавшего.

По словам одной из организаторов мероприятия, среди пострадавших были и несовершеннолетние.

Она также сообщила, что "перед входом видели людей, которые там дежурили и ждали пока люди будут расходиться". Она добавила, что это были не менее 4 молодых людей спортивного телосложения.

Согласно информации, на место происшествия прибыли полицейские и машина "скорой".

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