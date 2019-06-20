Актер "Квартала 95" Юрий Корявченков, которого коллеги зовут Юзик, баллотируется в парламент по мажоритарному округу №33 от партии "Слуга народа" в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Кривом Роге, передают Украинские новости.

Фото: ukranews.com

"На округе №33 намного больше проблем, чем на №31. Потому я баллотируюсь на округ №33. Я иду работать и не воровать", - сказал Корявченков.

Среди проблем округа №33 Корявченков отметил горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог", а также плохое состояние дорог из Кривого Рога в Николаев и Кропивницкий.

Кроме того, он подтвердил, что от партии "Слуга народа" на округ №32 баллотируется Елена Криворучкина, на округ №31 – Владимир Захарченко, на округ №37 – Игорь Фартушный.

Фото: ukranews.com

Ранее сообщалось, что на мажоритарных округах массово появляются клоны "Слуги народа".

Также мы писали, что согласно опросам у "Слуги народа" - 47,5%, у "Оппозиционной платформы" - 11%. В Раду проходят 5 партий.