Полиция начала расследовать госпитализацию 27 человек, в том числе 22 детей, с инфекционными заболеваниями после купания в озере в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

"Полиция Луганской области проверяет обстоятельства попадания в инфекционное отделение 18 граждан, из которых 15 детей. Все госпитализированные связывают заболевание с купанием в озере Песочное", - сказано в нем.

На данный момент все больные находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям говорится, что 22 ребенка и 5 взрослых госпитализированы в течение 17-18 июня с отравлением и диагнозом "острый гастроэнтероколит" (одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника желудочно-кишечного тракта).

Пострадавшие 15-17 июня отдыхали и купались в озере Песочное на городском пляже "Малибу" Рубежного Луганской области.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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