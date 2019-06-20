Рост ВВП Украины за январь-март этого года составил 2,5% к аналогичному периоду 2018 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Отмечается, что рост ВВП в четвертом квартале 2018 года составил 3,5% и 3,3% - в целом за 2018 год.

По данным Госстата, реальный ВВП в январе-марте этого года (с учетом сезонного фактора) вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

В конце апреля НБУ подтвердил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы. По его ожиданиям, в этом году он замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%.

Кроме того, в апреле Минфин сообщил, что Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП Украины до 2,8% в 2019 году, тогда как госбюджет этого года утвержден на базе прогноза роста экономики на 3%.

Ранее сообщалось, что в Госстате подсчитали, как замедлился рост ВВП Украины в первом квартале текущего года.