В Киеве на столичном пляже в Гидропарке днем из реки вытащили еще одного утопленника.

Соответствующее видео разместил портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

На видео видно, как бездыханное тело мужчины обступили отдыхающие и медики. Как ни старались врачи, спасти его не удалось.

Обстоятельства его гибели неизвестны. По всей видимости, парень мог утонуть еще до наплыва на пляж отдыхающих.

Ранее сообщалось, что ранее сегодня из Днепра вытащили труп нигерийца, который утонул несколько дней назад в столичном Гидропарке во время отдыха с друзьями.

Его искали несколько дней, а нашли в Днепровском районе столицы.

Еще мы писали, как в Киеве мужчина утонул в свой день рождения.