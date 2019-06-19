Полиция задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой обнаружили сегодня в пгт Ивановка в Одесской области.

Подозреваемым оказался 22-летний местный житель. Об этом сообщил начальник криминальной полиции - первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Obozrevatel.

Фото: obozrevatel.com

"Парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке", – рассказал Аброськин.

Фото: obozrevatel.com

Как рассказал глава криминальной полиции, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Затем бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.

Фото: obozrevatel.com

Тело девочки только что извлекли из выгребной ямы. Ребенок был полностью раздет.

"Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – рассказал Аброськин.

Напомним, 13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как полиция нашла тело убитой под Одессой девочки и вычислила подозреваемого.