Военные США полагают, что мина, использованная при нападении на японский танкер Kokura Courageous в Оманском заливе, весьма напоминает иранский тип оружия.

Об этом заявил представитель Центрального командования ВМС США Шон Кидо, пердает Интерфакс.

"Магнитная мина, которая использовалась при атаке, явным и удивительным образом напоминает иранские мины, которые уже показывали публике на иранских военных парадах ", - приводят его слова западные издания.

Напомним, 13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

Вашингтон возложил ответственность за этот инцидент на Иран, однако в Тегеране отрицают обвинения.