Украинское население с учетом оккупированного Крыма с 43,99 млн в этом году сократится до 40,88 млн к 2030-му, до 38 млн – к 2040-му и до 35,22 млн – к 2050-му (на 19,9%). Такие данные озвучены в новом отчете ООН "Перспективы мирового народонаселения".

"Наибольшее относительное сокращение численности населения ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна – до 20% и более. В частности, согласно прогнозу ООН, население Украины сократится на 19,9%", - говорится в отчете.

Согласно прогнозам аналитиков, к 2050 году численность населения сократится в 55 странах. При этом в целом в ближайшие 30 лет на Земле будут жить около 9,7 млрд человек (на 2 млрд больше, чем сейчас). Авторы отчета предполагают, что до конца столетия численность населения вырастет до 11 млрд, хотя темпы роста замедляться и во многих странах возникнет проблема старения населения.

Ранее сообщалось, что за два месяца население Украины сократилось еще на 52 тысячи человек.

Также мы писали, что В Госстате подсчитали, как сократилось население Украины с начала года.