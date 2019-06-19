Сожительница погибшего сегодня народного депутата Дмитрия Тымчука заявила о пропаже у нее нескольких ювелирных изделий, после его смерти. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева вечером в среду.

"В ходе проведения следственных действий лицо, близкое к погибшего народного депутата, заявила о вероятном отсутствии нескольких ювелирных изделий. В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Народном фронте не верят в версию самоубийства Дмитрия Тымчука. "Как офицер я лично не верю в то, что это несчастный случай в результате чистки оружия... Дмитрий Тымчук, кроме того что государственный деятель, он с 2014 года вместе с коллегами очень тщательно, профессионально, качественно освещал агрессию Российской Федерации, участие военных: офицеров, генералов, подразделений российской регулярной армии - в агрессии против Украины", - сказал первый зампред фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Также мы писали, что полиция завела уголовное производство по статье "умышленное убийство".