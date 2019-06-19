Тело нигерийца, которого искали уже несколько дней, нашли в реке Днепр в Днепровском районе.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Труп из реки достали водолазы.

Погибшим оказался 24-летний студент из Нигерии, который несколько дней числился в розыске как без вести пропавший.

Напомним, что студент вместе с приятелями отдыхал на пляже в Гидропарке. Компания взяла напрокат водный мотоцикл. Во время катания плавсредство перевернулось, и все оказались в воде.

Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве гражданин Нигерии протаранил авто полиции и скрылся с места ДТП.

Еще мы писали, как в Киеве мужчина утонул в свой день рождения.