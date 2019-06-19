В Минрегионе предложили проект изменений в ДБН, где содержится обязательное требование относительно установки на тротуарах около пешеходных переходов защитного ограждения, а именно - металлических столбиков, передает Юрлига.

Как считают в ведомстве, это необходимо для безопасности пешеходов и касается как строительства новых дорог, так реконструкции и капремонта существующих.

Как указал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, специальные ограждения очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут придержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасти людям жизни. Поэтому в изменениях в ДБН относительно улиц и дорог прописана обязательность установки столбиков на всех тротуарах около пешеходных переходов на одном уровне.

В данный момент уже действует аналогичный закон, который предусматривает оборудование всех остановок общественного транспорта защитными ограждающими столбиками.

Ранее сообщалось, что в Минрегион урегулировали нормы освещения пешеходных переходов.

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