В Украине собрались устанавливать металлические столбики на автобусных остановках и на переходах
В Минрегионе предложили проект изменений в ДБН, где содержится обязательное требование относительно установки на тротуарах около пешеходных переходов защитного ограждения, а именно - металлических столбиков, передает Юрлига.
Как считают в ведомстве, это необходимо для безопасности пешеходов и касается как строительства новых дорог, так реконструкции и капремонта существующих.
Как указал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, специальные ограждения очень нужны, чтобы повысить безопасность пешеходов, ведь в случае наезда авто или другой чрезвычайной ситуации они могут придержать удар и уменьшить последствия аварии, тем самым спасти людям жизни. Поэтому в изменениях в ДБН относительно улиц и дорог прописана обязательность установки столбиков на всех тротуарах около пешеходных переходов на одном уровне.
В данный момент уже действует аналогичный закон, который предусматривает оборудование всех остановок общественного транспорта защитными ограждающими столбиками.
Ранее сообщалось, что в Минрегион урегулировали нормы освещения пешеходных переходов.
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