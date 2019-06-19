В Кабмине упростили процедуру по использованию прекурсоров (химических веществ и реагентов) для обучения и исследований в образовательных и научных учреждениях. Об этом сообщает ЮрЛига.

Соответствующее решение принято на правительственном заседании 19 июня 2019 года.

В МОН напомнили, что прекурсор (лат. praecursor или англ. precursor - предшественник) - химическое вещество, исходный компонент (реагент) или участник промежуточных реакций при синтезе какого-либо вещества. То есть из одного прекурсора при участии других прекурсоров образуется новое вещество.

По словам Министра образования и науки Лилии Гриневич, опыты с использованием прекурсоров - неотъемлемая часть для изучения основных курсов по органической, неорганической, аналитической и физической химии, а также химии высокомолекулярных соединений.

Сейчас все обязанности по учету, хранению и выдаче прекурсоров исключительно на руководителе заведения образования или научного учреждения. Чтобы провести классическое демонстрационное исследование или лабораторную работу, преподавателю нужно в день проведения обратиться к руководителю заведения (факультета) и оформить ряд документов за его подписью. После этого - пройти несколькоэтапную процедуру получения прекурсоров. Из-за этого опыты или вообще не проводили, или сознательно нарушали правила использования прекурсоров.

Лишние ограничения также негативно влияли на возможности международного сотрудничества ученых и получение грантов.

Новый Порядок использования прекурсоров предусматривает следующее:

- упрощается система учета, хранения и выдачи прекурсоров: данные функции вместо руководителя заведения возлагаются на определенное материально ответственное лицо и комиссию по контролю за обращением прекурсоров;

- для обеспечения контроля за обращением прекурсоров в заведении образования, научном учреждении создается специальная комиссия из трех человек во главе с заместителем руководителя заведения, научного учреждения или руководителя подразделения;

- предоставляется возможность хранить прекурсоры в лабораториях и специализированных помещениях заведений образования, научных учреждений в объемах семестровой/полугодовой потребности в них. Это должно быть отдельное помещение, оборудованное в соответствии с требованиями МВД;

- руководители подразделений смогут формировать заказ на прекурсоры на основании семестровой/полугодовой потребности в них. На основе данных заказов материально ответственное лицо будет выдавать прекурсоры для проведения демонстрационных, лабораторных и практических работ.

В то же время в документе учтены все требования относительно контроля за обращением прекурсоров в соответствии с Законом "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах".

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Напомним, что в Украине добавили новые вещества в перечень наркотических средств.